Узбекские Новинки
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Serider & Shaxboz - Yo'q endi
128 kbps 3:44 Сегодня, 13:31
Yillar Guruhi - Xotira
128 kbps 4:53 Сегодня, 13:04
Ozoda - Tala'a Al-Badru 'Alayna
128 kbps 5:20 Сегодня, 12:56
Dias - Qabrim boshiga
128 kbps 3:29 Сегодня, 12:54
Hojimurod Olimjonov - O'zbegimni asragin Xudo
128 kbps 4:34 Сегодня, 12:28
Emin Goranboylu - Uşaqliq illerim
128 kbps 3:30 Сегодня, 12:27
Aida - Arzonchi
128 kbps 3:22 Сегодня, 10:54
Молодые певци
Davlatshox - Ayrildim sendan
128 kbps 3:22 3-05-2020, 17:23
Islom va Behruz - Leyla
128 kbps 3:07 3-05-2020, 15:41
Muhayyo Umarova - Mayda-mayda
192 kbps 03:39 23-09-2018, 16:29
Davronbek To'xtaboyev - Bevafo
192 kbps 03:55 22-09-2018, 16:49
Nuriddin Bo'tabekov - Dilijon
192 kbps 03:58 21-09-2018, 17:16
Elyor Otajonov - Okay
192 kbps 03:52 21-09-2018, 17:14
Дилафруз Али - Кўзларимга тор дунё
192 kbps 03:41 21-09-2018, 17:12

Профиль

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